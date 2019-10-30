Появилось фото мяча, которым будут играть команды в финале Лиги чемпионов

В интернете появились фото мяча, которым будут играть команды в финале Лиги чемпионов-2020.

Как сообщает Report со ссылкой на Onefootball, звезды на мяче будут белого цвета.

Остальные части мяча будут содержать розовый, черный и синий цвета. При этом в публикации указано, что мяч, который производит компания Adidas, можно будет купить и с другими цветовыми гаммами.

Отметим, что финал Лиги чемпионов должен пройти в Стамбуле 30 мая 2020 года. При этом ранее сообщалось, что из-за политической ситуации рассматривается вариант с переносом финала в другую страну.