Потери "Барселоны" за последние четыре сезона превысили 100 млн евро

Убыток испанского футбольного клуба «Барселоны» в сезоне-2021/22 составил 30 миллионов евро, что на 2 миллиона больше, чем ожидалось

Убыток испанского футбольного клуба "Барселона" в сезоне-2021/22 составил 30 миллионов евро, что на 2 миллиона больше, чем ожидалось.

Как передает Report со ссылкой на Sports.ru, соответствующий отчет опубликовало издание 2PlayBook.

Суммарный убыток за последние четыре сезона составил 115,2 млн евро.

Сообщается, что "Барселона" не планирует сокращать бюджет на новый сезон. Ожидается, что на зарплаты игрокам клуб потратит 37 млн.

Руководство команды в сезоне-2022/23 ожидает рекордного дохода в размере 17 млн евро и убытков до 28 млн.