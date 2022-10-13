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Поступили в продажу дополнительные билеты на матч "Карабах" - "Олимпиакос" 

Поступили в продажу дополнительные билеты на матч "Карабах" - "Олимпиакос"  В Баку поступили в продажу дополнительные билеты на матч IV тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и греческим "Олимпиакосом".
Футбол
13 октября 2022 г. 12:34
Поступили в продажу дополнительные билеты на матч Карабах - Олимпиакос 

В Баку поступили в продажу дополнительные билеты на матч IV тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и греческим "Олимпиакосом".

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу "Карабаха" в Facebook, причиной стало то, что болельщики гостевой команды не прибыли на матч.

Согласно договоренности между клубами, билеты на сектор 28 также поступили в продажу. Билеты продаются в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова, в торговых точках iticket.az (онлайн продажа на itiket.az), в фан-шопе ФК “Карабах” в Парк-бульваре, а также в торговых центрах "28 mall" и "Gənclik mall".

Напомним, что билеты в секторы 30, 31, 37 и 38 можно приобрести только в кассах. Кассы будут работать до 17:00.

Встреча "Карабах" - "Олимпиакос", которая состоится сегодня, начнется в 20:45.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" - "Olimpiakos" oyunu üçün əlavə biletlər satışa çıxarılıb

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