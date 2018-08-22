Поступили в продажу билеты на матч "Карабах" - "Шериф"

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Поступили в продажу билеты на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между командами "Карабах" и "Шериф" (Молдова).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт азербайджанского клуба, цены варьируются в пределах 1-10 манатов в зависимости от сектора. Стоимость одного VIP билета - 50 манатов. Билеты продаются в Park Bulvar (Fanshop ФК "Карабах"), в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова, онлайн на сайте iTicket.az, торговом центре 28 Mall. При покупке билета необходимо предоставить удостоверение личности

Отметим, что матч "Карабах" - "Шериф" состоится 30 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:00. Первая встреча состоится 23 августа в Тирасполе на стадионе спорткомплекса "Шериф".