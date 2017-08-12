Поступили в продажу билеты на матч "Карабах" - "Копенгаген"

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В продажу поступили билеты на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между командами "Карабах" и "Копенгаген" (Дания).

Как сообщает Report, билеты продаются в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

Стоимость билетов варьируется в пределах 1-10 манатов в различных секторах. Для VİP-сектора цена на билет составляет 50 манатов.

Отметим, что матч "Карабах" - "Копенгаген" начнется 15 августа в 20:00.