Поступили в продажу билеты на матч "Карабах" - "Копенгаген"

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Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В продажу поступили билеты на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между командами "Карабах" и "Копенгаген" (Дания).
Как сообщает Report, билеты продаются в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.
Стоимость билетов варьируется в пределах 1-10 манатов в различных секторах. Для VİP-сектора цена на билет составляет 50 манатов.
Отметим, что матч "Карабах" - "Копенгаген" начнется 15 августа в 20:00.
Şamo QuliyevАвтор новости