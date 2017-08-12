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    Поступили в продажу билеты на матч "Карабах" - "Копенгаген"

    Стоимость билетов колеблется в пределах 1-10 манатов

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В продажу поступили билеты на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между командами "Карабах" и "Копенгаген" (Дания).

    Как сообщает Report, билеты продаются в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

    Стоимость билетов варьируется в пределах 1-10 манатов в различных секторах. Для VİP-сектора цена на билет составляет 50 манатов.

    Отметим, что матч "Карабах" - "Копенгаген" начнется 15 августа в 20:00. 

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