Поступили в продажу билеты на матч Азербайджан - Сан-Марино

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Поступили в продажу билеты на матч отборочного цикла чемпионата мира 2018 года Азербайджан - Сан-Марино.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, билеты можно приобрести в ТЦ "28 Mall", в центре обслуживания клиентов "Bakcell" (вблизи станции метро "Сахиль") и в кассах Bakcell Arena.

Также осуществляется онлайн-продажа билетов на сайте www.tickets.affa.az.

Цена билетов на места VIP составляет 25 манатов, места 1-й категории 4 маната, 2-й категории - 1 манат.

Отметим, что матч Азербайджан - Сан-Марино состоится 4 сентября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:00.