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Поступили в продажу билеты на игру "Карабах" - "Олимпиакос"

Поступили в продажу билеты на игру "Карабах" - "Олимпиакос" Поступили в продажу билеты на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором "Карабах" 13 октября сыграет в Баку с греческим "Олимпиакосом".
Футбол
9 октября 2022 г. 11:56
Поступили в продажу билеты на игру Карабах - Олимпиакос

Поступили в продажу билеты на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором "Карабах" 13 октября сыграет в Баку с греческим "Олимпиакосом".

Как сообщили Report в клубе, цены составляют 5, 20, 30, 75 и 100 манатов в зависимости от секторов.

Билеты можно приобрести в кассах Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова, где будет проходить матч, на сайте Iticket.az (онлайн-продажа), в фан-шопе "Карабаха" в ТЦ Park Bulvar, в пунктах продажи в ТЦ 28 Mall и Gənclik Mall.

Игра начнется в 20:45.

Напомним, что в первом матче между клубами "Карабах" 6 октября на выезде разгромил "Олимпиакос" со счетом 0:3.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" - "Olimpiakos" oyununun biletləri satışa çıxarılıb

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