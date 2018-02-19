 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Поставщик системы видеоповторов VAR извинился перед "Манчестер Юнайтед"

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Поставщик видеоповторов (VAR, Hawkeye) принёс извинения "Манчестер Юнайтед".

    Как сообщает Report, компания извинилась  за инцидент в матче с "Хаддерсфилдом" в 1/8 финала Кубка Англии. 

    "Техническая ошибка привела к неправильной графике, представленной Hawkeye в BT Sport. В матче "Манчестер Юнайтед" и "Хаддерсфилд Таун" VAR использовал правильное изображение, чтобы принять решение. Мы приносим свои извинения", — заявили в руководстве VAR.

    Напомним, что в той встрече был отменен гол Хуана Маты после того, как главный арбитр прибегнул к помощи видеоповтора на предмет проверки эпизода с предположительным положением вне игры. 

    Отметим, что "красным дьяволам" удалось пробраться в 1/4 финала, одержав победу на матче со счетом 2:0.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi