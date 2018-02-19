Поставщик системы видеоповторов VAR извинился перед "Манчестер Юнайтед"

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Поставщик видеоповторов (VAR, Hawkeye) принёс извинения "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Report, компания извинилась за инцидент в матче с "Хаддерсфилдом" в 1/8 финала Кубка Англии.

"Техническая ошибка привела к неправильной графике, представленной Hawkeye в BT Sport. В матче "Манчестер Юнайтед" и "Хаддерсфилд Таун" VAR использовал правильное изображение, чтобы принять решение. Мы приносим свои извинения", — заявили в руководстве VAR.

Напомним, что в той встрече был отменен гол Хуана Маты после того, как главный арбитр прибегнул к помощи видеоповтора на предмет проверки эпизода с предположительным положением вне игры.

Отметим, что "красным дьяволам" удалось пробраться в 1/4 финала, одержав победу на матче со счетом 2:0.