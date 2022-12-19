Пост Месси в Instagram собрал рекордное количество лайков среди спортсменов

Фото аргентинского футболиста Лионеля Месси с кубком победителя чемпионата мира в Катаре набрало больше 43 млн лайков в Instagram, что является рекордом среди спортсменов.

Фото аргентинского футболиста Лионеля Месси с кубком победителя чемпионата мира в Катаре набрало больше 43 млн лайков в Instagram, что является рекордом среди спортсменов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила итальянская газета Tuttosport.

В финальном матче чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины обыграла команду Франции. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, дополнительное - 3:3, в серии пенальти аргентинцы победили со счетом 4:2. Месси забил в финале два гола и был признан лучшим игроком турнира.

"Чемпионы мира! Сколько я об этом мечтал, насколько хотел, что до сих пор не могу поверить. Огромное спасибо моей семье, всем, кто меня поддерживает, а также всем, кто верил в нас", - написал Месси под фото.

Месси побил рекорд португальского нападающего Криштиану Роналду, опубликовавшего в ноябре фото с Месси за шахматной партией на кожаном чемодане. Публикация собрала более 41,9 млн лайков. Рекорд по количеству лайков за всю историю Instagram принадлежит фотографии куриного яйца от пользователя world_record_egg (более 56,2 млн лайков).