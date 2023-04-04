Посол: Великобритания тесно сотрудничает с Азербайджаном в операциях по разминированию

"Великобритания тесно сотрудничает с Азербайджаном в операциях по разминированию".

"Великобритания тесно сотрудничает с Азербайджаном в операциях по разминированию".

Как сообщает Report, об этом написал в Twitter посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.

Пронаблюдавший вчера за футбольным матчем среди спортсменов-ампутантов на Бакинском олимпийском стадионе дипломат поделился публикацией в своем аккаунте в социальной сети.

"Наблюдал организованную ANAMA и АФФА игру между командами, состоящими из пострадавших от мин лиц. С трибуны почувствовал любовь и приверженность футболистов к игре", - подчеркнул Ф.Олд

Отметим, что АФФА и Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) подписали меморандум о взаимопонимании.