О нас

Посол: Великобритания тесно сотрудничает с Азербайджаном в операциях по разминированию

Посол: Великобритания тесно сотрудничает с Азербайджаном в операциях по разминированию "Великобритания тесно сотрудничает с Азербайджаном в операциях по разминированию".
Футбол
4 апреля 2023 г. 17:18
Посол: Великобритания тесно сотрудничает с Азербайджаном в операциях по разминированию

"Великобритания тесно сотрудничает с Азербайджаном в операциях по разминированию".

Как сообщает Report, об этом написал в Twitter посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.

Пронаблюдавший вчера за футбольным матчем среди спортсменов-ампутантов на Бакинском олимпийском стадионе дипломат поделился публикацией в своем аккаунте в социальной сети.

"Наблюдал организованную ANAMA и АФФА игру между командами, состоящими из пострадавших от мин лиц. С трибуны почувствовал любовь и приверженность футболистов к игре", - подчеркнул Ф.Олд

Отметим, что АФФА и Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) подписали меморандум о взаимопонимании.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ambassador: UK cooperates closely with Azerbaijan in demining operations
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Böyük Britaniya minatəmizləmə əməliyyatlarında Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq edir"

Самое важное

Назначен ВРИО министра сельского хозяйства Азербайджана
Назначен ВРИО министра сельского хозяйства Азербайджана
4 апреля 2023 г. 17:29
Инам Керимов назначен председателем Верховного суда Азербайджана
Инам Керимов назначен председателем Верховного суда Азербайджана
4 апреля 2023 г. 17:29
Президент: Поставка второго автомобиля первого местного турецкого электромобиля в Азербайджан является проявлением дружеских и братских отношений
Президент: Поставка второго автомобиля первого местного турецкого электромобиля в Азербайджан является проявлением дружеских и братских отношений
4 апреля 2023 г. 17:03
Президенту Ильхаму Алиеву представлен первый местный электромобиль Турции - Togg
ФотоПрезиденту Ильхаму Алиеву представлен первый местный электромобиль Турции - Togg
4 апреля 2023 г. 16:35
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии символической отправки в море верхних модулей платформы Центральный Восточный Азери
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в церемонии символической отправки в море верхних модулей платформы "Центральный Восточный Азери"
4 апреля 2023 г. 15:10
ММ утвердил в I чтении учреждение юбилейной медали в связи со 100-летием Гейдара Алиева
ММ утвердил в I чтении учреждение юбилейной медали в связи со 100-летием Гейдара Алиева
4 апреля 2023 г. 13:27
Захид Орудж: Теракт против Фазиля Мустафы в месяц Рамазан свидетельствует об отношении заказчиков к исламу
Захид Орудж: Теракт против Фазиля Мустафы в месяц Рамазан свидетельствует об отношении заказчиков к исламу
4 апреля 2023 г. 12:48
В парламенте Азербайджана осудили теракт в отношении Фазиля Мустафы
В парламенте Азербайджана осудили теракт в отношении Фазиля Мустафы
4 апреля 2023 г. 11:57
Закир Гасанов наградил Сельчука Байрактара медалью
ФотоЗакир Гасанов наградил Сельчука Байрактара медалью
3 апреля 2023 г. 16:47
Установлены личности организатора и участников теракта против Фазиля Мустафы
ФотоУстановлены личности организатора и участников теракта против Фазиля Мустафы
3 апреля 2023 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi