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    Посол Великобритании выразила сожаление, что "Карабах" остался в меньшинстве

    Все это большое достижение
    © Report

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ "К сожалению, "Карабах" остался в меньшинстве в начале игры и долгое время играл с 10 членами команды. Атмосфера на стадионе была отличная, арена великолепна".

    Как сообщает Report, об этом заявила посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс. 

    Дипломат обратила внимание на успехи "Карабаха" и достижения азербайджанского футбола: "Карабах" быстро попал в группу Лиги чемпионов. Это замечательное достижение в истории азербайджанского футбола. В Азербайджане в такое короткое время развились национальная команда, местные клубы, развился детский футбол. Все это большое достижение".

    Отметим, что вчера "Карабах" проиграл английскому клубу "Челси" со счетом 0:4.

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