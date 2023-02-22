О нас

Посол Великобритании в Азербайджане и государственный министр посетили памятник Тофику Бахрамову

Посол Великобритании в Азербайджане и государственный министр посетили памятник Тофику Бахрамову Министр по делам Европы и Северной Америки Великобритании Лео Докерти и Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Фергус Оулд посетили памятник известному футбольному судье Тофику Бахрамову
Футбол
22 февраля 2023 г. 18:37
Посол Великобритании в Азербайджане и государственный министр посетили памятник Тофику Бахрамову

Министр по делам Европы и Северной Америки Великобритании Лео Докерти и Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Фергус Оулд посетили памятник известному футбольному судье Тофику Бахрамову.

Как сообщает Report, Оулд поделился фотографией на фоне памятника в своем твиттере.

Посол написал на посту слова на азербайджанском языке: "Футбол очень любят и в Великобритании, и в Азербайджане. Справедливое решение Тофика Бахрамова сыграло большую роль в том, что Англия выиграла чемпионат мира по футболу в 1966 году. Поэтому мы хотели приехать сюда с министром Лео Докерти".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке British minister and ambassador visit Tofiq Bahramov's statue 
Версия на азербайджанском языке Britaniyalı nazir və səfir Tofiq Bəhramovun abidəsini ziyarət edib

Самое важное

Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
21 февраля 2023 г. 11:26
Ильхам Алиев принял участие в Мюнхене в пленарном заседании на тему Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе   
ФотоИльхам Алиев принял участие в Мюнхене в пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе"   
19 февраля 2023 г. 08:28
Президент Азербайджана: Наша война была освободительной
Президент Азербайджана: Наша война была освободительной
19 февраля 2023 г. 01:17
Президент: Если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет
Президент: Если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет
19 февраля 2023 г. 00:44
Президент Азербайджана: Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует
Президент Азербайджана: Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует
19 февраля 2023 г. 00:42
Ильхам Алиев: Для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией есть несколько платформ
Ильхам Алиев: Для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией есть несколько платформ
19 февраля 2023 г. 00:30
Президент Азербайджана: Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха
Президент Азербайджана: Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха
19 февраля 2023 г. 00:16
Президент: Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана
Президент: Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана
18 февраля 2023 г. 23:34
Ильхам Алиев: Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом
Ильхам Алиев: Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом
18 февраля 2023 г. 23:28
Президент: Азербайджан не может забыть о 30-летней оккупации
Президент: Азербайджан не может забыть о 30-летней оккупации
18 февраля 2023 г. 23:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi