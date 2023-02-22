Посол Великобритании в Азербайджане и государственный министр посетили памятник Тофику Бахрамову

Министр по делам Европы и Северной Америки Великобритании Лео Докерти и Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Фергус Оулд посетили памятник известному футбольному судье Тофику Бахрамову

Министр по делам Европы и Северной Америки Великобритании Лео Докерти и Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Фергус Оулд посетили памятник известному футбольному судье Тофику Бахрамову.

Как сообщает Report, Оулд поделился фотографией на фоне памятника в своем твиттере.

Посол написал на посту слова на азербайджанском языке: "Футбол очень любят и в Великобритании, и в Азербайджане. Справедливое решение Тофика Бахрамова сыграло большую роль в том, что Англия выиграла чемпионат мира по футболу в 1966 году. Поэтому мы хотели приехать сюда с министром Лео Докерти".