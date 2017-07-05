Посольство Франции не предоставило визу футболисту азербайджанского клуба

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Футболист команды "Зиря" Виктор Игбекойи не сможет принять участие в гостевом матче в первом квалификационном раунде Лиги Европы с представителем Люксембурга - командой "Дифферданж".

Как сообщили Report в пресс-службе азербайджанского представителя, 31-летний нигерийский футболист не смог поехать в Люксембург из-за проблем с визой. Представитель "Зиря" для получения визы обратился в посольство Франции, однако там отметили, что для граждан Нигерии этот процесс длится немного дольше.

Не сумевшие 3 июля по этой же причине выехать с командой на выездной матч камерунец Жозеф Бум и футболист из Гаити Керван Бельфор уже покинули Баку. Оба иностранных футболиста присоединятся к коллективу сегодня.

Отметим, что 6 июля состоится встреча "Дифферданж" - "Зиря", которая начнется в 21:00 по бакинскому времени. Представитель Азербайджана в первом матче на домашнем поле победил соперника 2 безответными голами.