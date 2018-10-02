 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посольство Азербайджана внесло ясность в вопрос выдачи визы Генриху Мхитаряну для визита в Баку

    Единственный аспект недопуска в Азербайджан - это визит на оккупированные территории

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Великобритании высказало позицию касательно визового вопроса в связи с визитом в Баку армянского игрока английского клуба "Арсенал" Генриха Мхитаряна.

    Как сообщает Report, об этом сообщили в посольстве в ответ на запрос издания The Independent.

    В ответе отмечается, что национальность 29-летнего полузащитника не может быть причиной отказа в визе для игры с "Карабахом" во II туре группового этапа Лиги Европы: "Единственный аспект недопуска иностранного гражданина в Азербайджан - это визит этого гражданина ранее в Нагорный Карабах и другие оккупированные районы без письменного разрешения Азербайджанской Республики".

    Клуб "Арсенал" по данному вопросу сообщил, что безопасность футболистов превыше всего.

    Ранее, в 2015 году, армянские спортсмены участвовали в организованном в Баку Кубке мира по шахматам, I Европейских играх "Баку 2015" и в 2007 году в чемпионате мира по борьбе.

    22 октября 2015 года Мхитарян не приехал в Баку для игры против "Габалы" в составе немецкой "Боруссии" (Дортмунд) в групповом этапе Лиги Европы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi