Посольство Азербайджана внесло ясность в вопрос выдачи визы Генриху Мхитаряну для визита в Баку

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Великобритании высказало позицию касательно визового вопроса в связи с визитом в Баку армянского игрока английского клуба "Арсенал" Генриха Мхитаряна.

Как сообщает Report, об этом сообщили в посольстве в ответ на запрос издания The Independent.

В ответе отмечается, что национальность 29-летнего полузащитника не может быть причиной отказа в визе для игры с "Карабахом" во II туре группового этапа Лиги Европы: "Единственный аспект недопуска иностранного гражданина в Азербайджан - это визит этого гражданина ранее в Нагорный Карабах и другие оккупированные районы без письменного разрешения Азербайджанской Республики".

Клуб "Арсенал" по данному вопросу сообщил, что безопасность футболистов превыше всего.

Ранее, в 2015 году, армянские спортсмены участвовали в организованном в Баку Кубке мира по шахматам, I Европейских играх "Баку 2015" и в 2007 году в чемпионате мира по борьбе.

22 октября 2015 года Мхитарян не приехал в Баку для игры против "Габалы" в составе немецкой "Боруссии" (Дортмунд) в групповом этапе Лиги Европы.