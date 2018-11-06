Посольство Азербайджана в Украине: "Давайте превратим выездной матч "Карабаха" в домашний!"

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Украине призвало болельщиков поддержать "Карабах" в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Ворсклы" в Полтаве.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства.

"Гордость Азербайджана, единственная команда, продолжающая выступление в еврокубках, "Карабах" приезжает в Украину для проведения очередного матча. Соперник – "Ворскла", которой "Карабах" проиграл в Баку. У нас есть возможность поддержать "Карабах" в этой встрече. Давайте превратим выездной матч "Карабаха" в домашний! Ждем всех в Полтаве", - подчеркнули в посольстве.

Напомним, что матч состоится в среду 8 ноября и начнется в 22:00.