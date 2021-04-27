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Посол Швейцарии: Евро-2020 поспособствует усилению наших связей - ЭКСКЛЮЗИВ

Посол Швейцарии: Евро-2020 поспособствует усилению наших связей - ЭКСКЛЮЗИВ Сборная Швейцарии сыграет 12 июня против команды Уэльса, 20 июня – Турции
Футбол
27 апреля 2021 г. 11:37
Посол Швейцарии: Евро-2020 поспособствует усилению наших связей - ЭКСКЛЮЗИВ
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"Я очень рада, что национальная команда Швейцарии сыграет в Баку".

Об этом, рассказывая об ожиданиях от чемпионата Европы по футболу в эксклюзивном интервью Report, сказала посол Швейцарии в Азербайджане и Туркменистане Мюриэль Пеневейре.

Посол сказала, что проведение двух игр группы А в Баку – хорошая возможность, чтобы познакомить Швейцарию с Азербайджаном, а Азербайджан со Швейцарией, это очень важно: "Связи между странами не отграничиваются отношениями в сфере политики, экономики, науки и культуры, но также охватывают связь между самими людьми. Несмотря на ограничение путешествий в период пандемии COVİD-19, я надеюсь, что игры сборной Швейцарии в Баку поспособствуют усилению связей между двумя странами".

"С точки зрения спортивных результатов, естественно, я поддерживаю сборную Швейцарии и желаю ей успеха! Я желаю увидеть соревнование, пропагандирующие как индивидуальный так и коллективный спорт, справедливую игру и ценности уважения", - добавила М.Пеневейре.

Она также выразила удовлетворение подготовкой к Евро-2020: "Несколько дней назад, 22 апреля, я встретилась с исполнительным вице-президентом АФФА Эльханом Мамедовым, и удостоверилась, что подготовка к такому грандиозному событию организована на очень профессиональном уровне".

Сборная Швейцарии сыграет 12 июня против команды Уэльса, 20 июня – Турции. На Бакинском олимпийском стадионе 16 июня состоится матч Турция – Уэльс, 3 июля – четвертьфинал.

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Версия на английском языке Ambassador: Euro 2020 to contribute to strengthening Azerbaijani-Swiss links - EXCLUSIVE
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