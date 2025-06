Посол Пакистана: Поздравляем Азербайджан с исторической победой на ЧМ по мини-футболу

Посол Пакистана в Баку Гасым Мохиуддин поздравил Азербайджан с победой на чемпионате мира по мини-футболу.

Как сообщает Report, посол по этому случаю сделал публикацию в соцсети X.

"Поздравляем Азербайджан с исторической победой на чемпионе мира по мини-футболу. Победа, одержанная перед собственными болельщиками, делает это достижения особенным!", - подчеркнул дипломат.

Отметим, что сборная Азербайджана 1 июня на чемпионате мира по мини-футболу в финале обыграла Венгрию со счетом 4:2 и впервые в своей истории стала победителем мундиаля.

Congratulations Azerbaijan on the historic victory at the World Minifootball Championship! Winning for the first time in front of a passionate home crowd in Baku makes this achievement even more special! ️