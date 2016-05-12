Посол Мексики побывал в Мингячевире

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини посетил Мингячевир.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, в рамках данного визита состоялась встреча мексиканского дипломата с главой Исполнительной власти города Мингячевир Ниязи Байрамовым.

На встрече глава ИВ рассказал об истории города и его основных промышленных направлениях.

Посол Лабардини, в свою очередь, открыл речь о динамике развития двусторонних отношений, деятельности посольства, направленной на сотрудничество не только со столицей, но и со всеми регионами страны.

Дипломат также довел до внимания основные показатели мексиканской экономики, рассказал о развитии туризма и тысячелетней культуре своей страны.

Было отмечено, что туризм, являющийся созидательной экономикой, представляет собой значительную часть национальной системы экономики Мексики. В данном контексте было подчеркнуто наличие в стране "Волшебных Деревень", которые выделяются своей культурой, кухней, традициями, древними, колониальными и современными памятниками, и являются местом, особо привлекающим туристов.

В конце встречи стороны выразили свое желание касательно установления связей и дальнейшего развития сотрудничества во многих областях, включая экономику, культуру, туризм и образование.

В ходе данного визита посол Лабардини посетил Мингячевирский государственный университет и Музей истории города Мингячевир.