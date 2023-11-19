О нас

Посол Франции сравнила голы Махмудова и Мбаппе

Посол Франции сравнила голы Махмудова и Мбаппе Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон сравнила голы, забитые игроками азербайджанской и французской сборных по футболу Эмином Махмудовым и Килианом Мбаппе в матчах 9-го тура квалификационной стадии ЕВРО-2024.
Футбол
19 ноября 2023 г. 17:51
Посол Франции сравнила голы Махмудова и Мбаппе

Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон сравнила голы, забитые игроками азербайджанской и французской сборных по футболу Эмином Махмудовым и Килианом Мбаппе в матчах 9-го тура квалификационной стадии ЕВРО-2024.

Как передает Report, об этом дипломат написала в комментарии по поводу голосования за лучший гол тура на странице УЕФА.

"Трудно выбрать! Гол Махмудова очень похож на гол Мбаппе!", - написала посол.

Отметим, что полузащитник "Нефтчи" Эмин Махмудов забил гол приблизительно с 45 метров в ворота сборной Швеции, которая идет 23-м в рейтинге ФИФА. Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отличился похожим голом в игре против Гибралтара, который занимает третью с конца позицию в упомянутом рейтинге.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransa səfiri Mahmudovla Mbappenin qollarını müqayisə edib

Экслюзивные новости

Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
17 ноября 2023 г. 16:04
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
16 ноября 2023 г. 13:57
Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
15 ноября 2023 г. 17:44
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
15 ноября 2023 г. 15:55
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
15 ноября 2023 г. 13:43
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
15 ноября 2023 г. 11:56
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
14 ноября 2023 г. 14:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi