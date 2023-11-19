Посол Франции сравнила голы Махмудова и Мбаппе

Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон сравнила голы, забитые игроками азербайджанской и французской сборных по футболу Эмином Махмудовым и Килианом Мбаппе в матчах 9-го тура квалификационной стадии ЕВРО-2024.

Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон сравнила голы, забитые игроками азербайджанской и французской сборных по футболу Эмином Махмудовым и Килианом Мбаппе в матчах 9-го тура квалификационной стадии ЕВРО-2024.

Как передает Report , об этом дипломат написала в комментарии по поводу голосования за лучший гол тура на странице УЕФА.

"Трудно выбрать! Гол Махмудова очень похож на гол Мбаппе!", - написала посол.

Отметим, что полузащитник "Нефтчи" Эмин Махмудов забил гол приблизительно с 45 метров в ворота сборной Швеции, которая идет 23-м в рейтинге ФИФА. Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отличился похожим голом в игре против Гибралтара, который занимает третью с конца позицию в упомянутом рейтинге.