Посол Великобритании: Баку тщательно подготовился к проведению финального матча Лиги Европы

"Азербайджан имеет достаточно большой опыт в проведении международных мероприятий".
Как сообщает Report, об этом заявила посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс на пресс-конференции.
"Азербайджан имеет достаточно большой опыт в проведении международных мероприятий. Что касается вопросов безопасности, страна все время выполняет все меры безопасности согласно международной практике", - сказала она.
Посол также отметила, что Баку тщательно подготовился к проведению финального матча Лиги Европы: "Болельщики уже знакомы с Азербайджаном, с Баку и с фантастическим стадионом".
Tural AsadiАвтор новости