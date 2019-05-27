Посол Великобритании: Баку тщательно подготовился к проведению финального матча Лиги Европы

© Report https://report.az/storage/news/50a2d1809b860dd61039b992293bb58a/7b2eb192-1423-4057-aba4-30cd90c0fdaa_292.jpg

"Азербайджан имеет достаточно большой опыт в проведении международных мероприятий".

Как сообщает Report, об этом заявила посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс на пресс-конференции.

"Азербайджан имеет достаточно большой опыт в проведении международных мероприятий. Что касается вопросов безопасности, страна все время выполняет все меры безопасности согласно международной практике", - сказала она.

Посол также отметила, что Баку тщательно подготовился к проведению финального матча Лиги Европы: "Болельщики уже знакомы с Азербайджаном, с Баку и с фантастическим стадионом".