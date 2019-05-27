 Наверх

Посол Великобритании: Баку тщательно подготовился к проведению финального матча Лиги Европы

Посол: Баку тщательно подготовился к проведению финального матча Лиги
Болельщики уже знакомы с Азербайджаном, с Баку и с фантастическим стадионом
© Report

"Азербайджан имеет достаточно большой опыт в проведении международных мероприятий".

Как сообщает Report, об этом заявила посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс на пресс-конференции.

"Азербайджан имеет достаточно большой опыт в проведении международных мероприятий. Что касается вопросов безопасности, страна все время выполняет все меры безопасности согласно международной практике", - сказала она.

Посол также отметила, что Баку тщательно подготовился к проведению финального матча Лиги Европы: "Болельщики уже знакомы с Азербайджаном, с Баку и с фантастическим стадионом".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние

Последние новости



Orphus sistemi