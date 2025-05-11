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Последнее "Эль Класико" сезона в Ла Лиге - на канале TVNET SPORT

Последнее "Эль Класико" сезона в Ла Лиге - на канале TVNET SPORT Долгожданный матч всех футбольных болельщиков - "Барселона" против "Реал Мадрида" - состоится сегодня в 18:15 и будет показан эксклюзивно на канале TVNET SPORT, официальном вещателе Ла Лиги в Азербайджане!
Футбол
11 мая 2025 г. 13:24
Последнее Эль Класико сезона в Ла Лиге - на канале TVNET SPORT

Долгожданный матч всех футбольных болельщиков - "Барселона" против "Реал Мадрида" - состоится сегодня в 18:15 и будет показан эксклюзивно на канале TVNET SPORT, официальном вещателе Ла Лиги в Азербайджане!

Помимо платформы TVNET, канал TVNET SPORT также доступен у операторов ATV PLUS, KATV и CONNECT TV.

На каналах TVNET SPORT и SPORT TV, транслируемых на платформе TVNET и указанных ТВ-операторах, вы можете следить за чемпионатами из топ-5 европейских лиг с азербайджанскими комментаторами.

Чтобы подключиться к платформе TVNET, достаточно загрузить приложение TVNET на ваш Smart TV или смартфон, зарегистрироваться и наслаждаться просмотром.

www.ott.tvnet.az Тел./WhatsApp: +994 55 500 53 35

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Версия на азербайджанском языке ВидеоLa Liqada bu sezonun son "El-Klasiko"su TVNET SPORT kanalında

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