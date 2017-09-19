После всех игр прошлого тура Премьер-лиги Азербайджана у футболистов был взят допинг-тест

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ После всех 4 игр V тура Премьер-лиги Азербайджана у футболистов команд был взят допинг-тест.

Об этом Report сообщила гендиректор Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Шафаг Гусейнли.

Она отметила, что тестовые образцы 16 игроков из 8 команд отправлены в лабораторию в немецком городе Кельн.

Ш.Гусейнли прокомментировала сопротивление, оказанное сотрудникам AMADA при желании взять тестовые образцы у футболистов тренерским составом команды-гостя после игры "Нефтчи" – "Зиря" 16 сентября. Гендиректор отметила, что между сторонами имело место недоразумение: "Сначала они оказали небольшое сопротивление. Однако после, поняв ситуацию, успокоились. Согласно правилам, избранный футболист после соревнования на один час привлекается к допинг-тесту. По этой причине увод игрока "Зиря" из переодевалки соответствует правилам".

Отметим, что AMADA планирует проводить допинг-тесты и в будущих турах.