После турецкого дерби на стадионе произошла драка

Баку. 26 октября . REPORT.AZ/ После матча 9-го тура турецкой суперлиги по футболу между командами "Фенербахче" и "Галатасарай" произошла драка.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, инцидент возник на трибунах за воротами гостей.

В конце игры, завершившейся со счетом 1:1, болельщики на трибунах сцепились в рукопашную. На поле были брошены посторонние предметы. В ходе инцидента несколько болельщиков получили легкие ранения.

После вмешательства полиции ситуация нормализовалась.

Отметим, что после 9-го тура "Галатасарай" и "Фенербахче", набрав 18 баллов, заняли 2 и 3 место в турнирной таблице.