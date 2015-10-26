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    После турецкого дерби на стадионе произошла драка

    После вмешательства полиции ситуация нормализовалась

    Баку. 26 октября . REPORT.AZ/ После матча 9-го тура турецкой суперлиги по футболу между командами "Фенербахче" и "Галатасарай" произошла драка. 

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, инцидент возник на трибунах за воротами гостей. 

    В конце игры, завершившейся со счетом 1:1, болельщики на трибунах сцепились в рукопашную. На поле были брошены посторонние предметы. В ходе инцидента несколько болельщиков получили легкие ранения. 

    После вмешательства полиции ситуация нормализовалась.

    Отметим, что после 9-го тура "Галатасарай" и "Фенербахче", набрав 18 баллов, заняли 2 и 3 место в турнирной таблице. 

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