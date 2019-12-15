После слов Озила в Китае отменили трансляцию матча “Арсенал”“Манчестер Сити”

Китайский государственный телеканал CCTV отменил трансляцию матча 17-го тура английской Премьер-лиги “Арсенал”–“Манчестер Сити”, который состоится сегодня.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, вместо этой встречи на канале покажут запись другого матча АПЛ -“Вулверхэмптон”– “Тоттенхэм Хотспур”.

Решение CCTV может быть связано с недавними словами полузащитника “Арсенала” Месута Озила, который на своих страницах в социальных сетях осудил притеснения уйгуров в Китае и обвинил мусульман в замалчивании этой проблемы.

Позднее лондонский клуб выступил с заявлением, в котором отметил, что сообщения Озила являются сугубо его личным мнением.

Китай обвиняется в проведении репрессивной политики против уйгуров и ограничении их религиозных и культурных прав. В китайском регионе Синьцзян проживает около 10 млн уйгуров