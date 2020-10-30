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После обращения АФФА армянскому футболисту сделано предупреждение

После обращения АФФА армянскому футболисту сделано предупреждение После забитого гола Бичахчян продемонстрировал имевшийся под футболкой лозунг с поддержкой армянским солдатам (на английском и армянском языках)
Футбол
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30 октября 2020 г. 14:23
После обращения АФФА армянскому футболисту сделано предупреждение
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Футбольный союз Словакии сделал предупреждение члену клуба "Жилина" Ваану Бичахчяну.

Как передает Report, причиной этому послужила провокация, к которой прибегнул 21-летий полузащитник в матче с ДАК в Суперлиге Словакии.

После забитого гола Бичахчян продемонстрировал имевшийся под футболкой лозунг с поддержкой армянским солдатам (на английском и армянском языках).

АФФА направила письмо в ФСС, отметив, что по правилам, во время футбольных матчей запрещены любые политические лозунги и демонстрации.

Из ФСС АФФА ответили, что Дисциплинарный совет рассмотрел обращение и В.Бичахчян был предупрежден о применении дисциплинарных санкций за его действия.

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