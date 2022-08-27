После игры Премьер-лиги Азербайджана между главным тренером и игроком произошла потасовка

После матча IV тура Премьер-лиги Азербайджана "Сабаил" - "Кяпяз" между главным тренером хозяев Махмудом Гурбановым и игроком гостевой команды Рауфом Алиевым произошел конфликт.

После матча IV тура Премьер-лиги Азербайджана "Сабаил" - "Кяпяз" между главным тренером хозяев Махмудом Гурбановым и игроком гостевой команды Рауфом Алиевым произошел конфликт.

Как сообщает Report , поскольку конфликт перерос в потасовку, пришлось вмешиваться полиции. Причиной стал тот факт, что главный судья Турал Гурбанов на 69-й минуте игры удалил с поля 33-летнего нападающего за оскорбления. После финального свистка игрок обвинил М.Гурбанова в том, что он сообщил судье о нецензурных высказываниях Р.Алиева.

На послематчевой пресс-конференции М.Гурбанов сказал, что с пониманием воспринял поведение игрока.

"Вообще-то Рауфа можно понять, потому что его команда проиграла, а он получил красную карточку. С другой стороны, он в межсезонье очень хотел остаться в "Сабаиле". Но я решил, чтобы он не оставался. Скорее всего, он обиделся на это", - отметил главный тренер "Сабаил".

Наставник "Кяпяз" Яшар Вахабзаде же отметил, что не в курсе действий своего игрока.

"Я не видел этого, услышал только от вас. Ничего подобного не было и в раздевалке. Игра завершилась, мы проиграли. Поздравляю соперника. Махмуд Гурбанов наш коллега, он был известным футболистом и в настоящее время является одним из наших молодых тренеров. Я разберусь с этим. Неприятно, что такое случается после игры", - добавил он.

Отметим, что матч завершился со счетом 4:1 в пользу "Сабаил".