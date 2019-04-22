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После гола, забитого интересовавшим "Карабах" футболистом, комментатор едва не охрип - ВИДЕО

После гола интересовавшим "Карабах" игроком комментатор едва не охрип

Гол зимбабвийского полузащитника "Кайзер Чифс" Хамы Биллиата едва не лишил голоса комментатора полуфинального матча Кубка ЮАР против "Чиппа Юнайтед".

Как сообщает Report, 28-летний футболист отметился точным дальним ударом. Спортивный комментатор эмоционально отреагировал на забитый мяч, после чего признался, что едва не охрип.

Отметим, что встреча завершилась победой "Кайзер Чифс" со счетом 4:2 и команда вышла в финал. В решающем матче клуб встретится с "ТС Гэлакси". 

Летом 2018 года, когда Хама Биллиат выступал в "Мамелоди Сандаунз", "Карабах" хотел вовлечь его в состав клуба. 

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