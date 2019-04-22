После гола, забитого интересовавшим "Карабах" футболистом, комментатор едва не охрип - ВИДЕО

Гол зимбабвийского полузащитника "Кайзер Чифс" Хамы Биллиата едва не лишил голоса комментатора полуфинального матча Кубка ЮАР против "Чиппа Юнайтед".

Как сообщает Report, 28-летний футболист отметился точным дальним ударом. Спортивный комментатор эмоционально отреагировал на забитый мяч, после чего признался, что едва не охрип.

Отметим, что встреча завершилась победой "Кайзер Чифс" со счетом 4:2 и команда вышла в финал. В решающем матче клуб встретится с "ТС Гэлакси".

Летом 2018 года, когда Хама Биллиат выступал в "Мамелоди Сандаунз", "Карабах" хотел вовлечь его в состав клуба.