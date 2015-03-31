​После футбольного матча был застрелен болельщик

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ После матча между командами "Санта-Фе" ("Santa Fe") и "Велес Сарсфилд" ("Veles Sarsfild") в VII туре чемпионата Аргентины по футболу один из болельщиков был застрелен.

Как сообщает Report, инцидент произошел в столкновении, происшедшем между фанатами двух команд после матча.

Получивший огнестрельное ранение 32-летний болельщик команды "Санта-Фе" скончался в больнице. Госпитализированы также двое раненых болельщиков.

Отметим, что матч завершился победой владельцев поля со счетом 1:0.