 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​После футбольного матча был застрелен болельщик

    32-летний фанат Санта-Фе скончался в больнице

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ После матча между командами "Санта-Фе" ("Santa Fe") и "Велес Сарсфилд" ("Veles Sarsfild") в VII туре чемпионата Аргентины по футболу один из болельщиков был застрелен.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в столкновении, происшедшем между фанатами двух команд после матча.

    Получивший огнестрельное ранение 32-летний болельщик команды "Санта-Фе" скончался в больнице. Госпитализированы также двое раненых болельщиков.

    Отметим, что матч завершился победой владельцев поля со счетом 1:0. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi