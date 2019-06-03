После финала в Баку швейцарский защитник попрощался с "Арсеналом"

Защитник "Арсенала" Штефан Лихтштайнер объявил об уходе из лондонского клуба.

Как сообщает Report, об этом 35-летний Лихтштайнер написал на своей странице в "Инстаграме".

Он также заявил, что разочарован неудачей в Лиге Европы в Баку.

По его словам, их целью было вернуть "Арсенал" на высочайший международный уровень и выиграть трофей.

"Этот великий клуб достоин этого. Я желаю товарищам по команде, моему тренеру и сотрудникам клуба, а также всем фанатам "Арсенала" всего наилучшего! Я уверен, что наша команда сможет завершить миссию в следующем сезоне. Мне нравилось быть частью этого клуба", - написал он.

Отметим, что Штефан Лихтштайнер перешел в "Арсенал" в начале сезона 2018/2019.

Напомним, что в финале Лиги Европы в Баку "Арсенал" проиграл другому лондонскому клубу "Челси" со счетом 4:1.