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После финала в Баку швейцарский защитник попрощался с "Арсеналом"

После бакинского финала швейцарский защитник попрощался с "Арсеналом"

Защитник "Арсенала" Штефан Лихтштайнер объявил об уходе из лондонского клуба. 

Как сообщает Report, об этом 35-летний Лихтштайнер написал на своей странице в "Инстаграме". 

Он также заявил, что разочарован неудачей в Лиге Европы в Баку. 

По его словам, их целью было вернуть "Арсенал" на высочайший международный уровень и выиграть трофей.

"Этот великий клуб достоин этого. Я желаю товарищам по команде, моему тренеру и сотрудникам клуба, а также всем фанатам "Арсенала" всего наилучшего! Я уверен, что наша команда сможет завершить миссию в следующем сезоне. Мне нравилось быть частью этого клуба", - написал он. 

Отметим, что Штефан Лихтштайнер перешел в "Арсенал" в начале сезона 2018/2019. 

Напомним, что в финале Лиги Европы в Баку "Арсенал" проиграл другому лондонскому клубу "Челси" со счетом 4:1. 

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