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Португальский специалист выплатит компенсацию за расторжение контракта

Португальский специалист выплатит компенсацию за расторжение контракта Президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером сборной Польши Паулу Соузой.
Футбол
30 декабря 2021 г. 00:25
Португальский специалист выплатит компенсацию за расторжение контракта

Президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером сборной Польши Паулу Соузой.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

"Правление PZPN единогласно приняло решение о расторжении контракта с Паулу Соузой. В рамках соглашения специалист выплатит союзу компенсацию", - подчеркнул Кулеша.

Так, Соуза покинет сборную Польши и возглавит "Фламенго". Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.

Соуза возглавил сборную Польши в январе 2021 года. Ранее португальский специалист работал в "Лестер Сити", "Базеле", "Фиорентине", "Бордо" и других командах.

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