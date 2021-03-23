Португальский футболист: Игра со Сборной Азербайджана будет непростой

Игра, которая состоится 24 марта на стадионе "Ювентус", начнется в 23:45 по бакинскому времени

"Нас ждет очень важная игра на отборочном этапе. Встреча с Азербайджаном будет непростой. В целом, сейчас не бывает удобных игр. Важно начать с победы. Наша цель - 3 балла".

Как сообщает Report, такое мнение высказал футболист сборной Португалии Данилу Перейра, выступая на официальном сайте Федерации в связи с игрой против Азербайджана в первом туре отборочного турнира ЧМ-2022.

Полузащитник "Порту", в настоящее время выступающий за французский ПСЖ на правах аренды, сказал, что в современном футболе нет слабых команд: "Есть коллективы, которые хорошо организованы, быстро переходят в контратаку, стабильно играют на всех флангах. Сборы только начались, и мы будем анализировать азербайджанскую команду, чтобы сделать правильные выводы".

30-летний игрок также коснулся переноса матча в Италию: "Надо привыкать к новым реалиям. Игра в Турине без фанатов, на мой взгляд, не будет проблемой. Мы будем бороться изо всех сил".

Игра, которая состоится 24 марта на стадионе "Ювентус", начнется в 23:45 по бакинскому времени.