Португалия разгромила Алжир в товарищеском матче - ВИДЕО

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Национальная команда Португалии провела товарищеский матч со сборной Алжира в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в России.

Как передает Report, встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник Гонсалу Гуэдеш, отличившийся на 17-й минуте после передачи хавбека Бернарду Силвы. До перерыва полузащитник Бруну Фернандеш удвоил преимущество португальцев. В роли ассистента выступил нападающий Криштиану Роналду. В начале второго тайма Гуэдеш оформил дубль.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Португалии сыграет с командами Испании, Ирана и Марокко.

Товарищеские матчи (сборные)

Португалия – Алжир - 3:0

Голы: 1:0 – Гуэдеш – 17, 2:0 – Фернандеш – 37, 3:0 – Гуэдеш – 55