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    Португалия разгромила Алжир в товарищеском матче - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Национальная команда Португалии провела товарищеский матч со сборной Алжира в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в России.

    Как передает Report, встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

    Автором первого мяча стал полузащитник Гонсалу Гуэдеш, отличившийся на 17-й минуте после передачи хавбека Бернарду Силвы. До перерыва полузащитник Бруну Фернандеш удвоил преимущество португальцев. В роли ассистента выступил нападающий Криштиану Роналду. В начале второго тайма Гуэдеш оформил дубль.

    На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Португалии сыграет с командами Испании, Ирана и Марокко.

    Товарищеские матчи (сборные)

    Португалия – Алжир - 3:0

    Голы: 1:0 – Гуэдеш – 17, 2:0 – Фернандеш – 37, 3:0 – Гуэдеш – 55

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