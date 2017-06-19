Португалия не удержала победный счёт в матче Кубка конфедерации с Мексикой - ВИДЕО

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Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В матче 1-го тура группы A Кубка конфедераций на стадионе «Казань Арена» сборные Португалии и Мексики сыграли вничью со счётом 2:2.

Как передает Report, на 22-й минуте мяч побывал в воротах мексиканской команды, но после консультации с видеоассистентами гол был отменён из-за офсайда.

Выйти вперёд португальцы сумели на 34-й минуте, когда Рикарду Куарежма замкнул передачу Криштиану Роналду.

За несколько минут до конца первого тайма мексиканцы сумели отыграться — Хавьер Эрнандес точно пробил головой по воротам Руи Патрисиу.

На 86-й минуте португальцы вновь повели в счёте — отличился Седрик. Тем не менее, уже в компенсированное время Эктор Морено принёс мексиканцам ничью.

21 июня Португалия в Москве на стадионе «Открытие Арена» сыграет со сборной России, а Мексика в тот же день встретится с Новой Зеландией на стадионе «Фишт» в Сочи.

Турнирное положение в группе A: 1. Россия — 3 очка; 2. Португалия — 1; 3. Мексика — 1; 4. Новая Зеландия — 0.