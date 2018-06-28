 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Португальский клуб расстался с назначенным 10 дней назад в команду главным тренером

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Португальский "Спортинг" расстался с назначенным 10 дней назад в команду главным тренером Синиша Михайловичем.  

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, причина в том, что сербский специалист не входил в планы нового руководства португальской команды. 

    "Спортинг" выплатит 49-летнему главному тренеру компенсацию в размере 300 тыс евро. 

    Отметим, что в мае база лиссабонской команды подверглась вооруженному нападению. В качестве одной из версий указывалось, что за этим может стоять бывший президент клуба Бруну де Карвалью. В течение прошлого сезона он был в конфликте с футболистами. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi