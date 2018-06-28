Португальский клуб расстался с назначенным 10 дней назад в команду главным тренером

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Португальский "Спортинг" расстался с назначенным 10 дней назад в команду главным тренером Синиша Михайловичем.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, причина в том, что сербский специалист не входил в планы нового руководства португальской команды.

"Спортинг" выплатит 49-летнему главному тренеру компенсацию в размере 300 тыс евро.

Отметим, что в мае база лиссабонской команды подверглась вооруженному нападению. В качестве одной из версий указывалось, что за этим может стоять бывший президент клуба Бруну де Карвалью. В течение прошлого сезона он был в конфликте с футболистами.