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    Португальский футболист умер от рака в возрасте 20 лет

    ​Онкологическое заболевание было диагностировано у форварда в ноябре 2016 года

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Нападающий португальского футбольного клуба «Боавишта» Эду Феррейра скончался от рака в возрасте 20 лет.

    Как передает Report, об этом сообщает официальная страница команды в социальной сети Twitter.

    Онкологическое заболевание было диагностировано у форварда в ноябре 2016 года, спустя несколько месяцев после того, как Феррейра заключил контракт с «Боавиштой». Ни одного матча за основную команду клуба, выступающего в высшем дивизионе португальского чемпионата, он так и не провёл.

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