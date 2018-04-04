Португальский футболист пропустит ЧМ-2018

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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Полузащитник сборной Португалии по футболу Данилу Перейра не сможет принять участие на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России.
Как сообщает Report, причина связана с полученной тяжелой травмой.
Игравшему также в "Порту" футболисту 5 апреля сделают операцию.
Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Португалии Перейра сыграл в 19 матчах, в которых забил один мяч.
Напомним, что чемпионат мира - 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.
Təbriz QuliyevАвтор новости