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    Португальские судьи грозятся объявить забастовку

    Ассоциация португальских судей сообщила, что они начнут забастовку в середине декабря

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Португальские судьи заявили, что в следующем месяце начнут забастовку, если клубы, тренеры и футболисты продолжат чрезмерно жаловаться на их работу.

    Как передает Report со ссылкой на AP, Португальская ассоциация футбольных судей опубликовала заявление, в котором говорится, что арбитры больше не будут терпеть «инсинуации» о том, что арбитры работают в интересах определённых клубов или участвуют в коррупционных схемах.

    Судьи также хотят усиления наказания тех, кто нарушает этические и дисциплинарные правила, применяемые для защиты официальных лиц матчей.

    Ассоциация португальских судей сообщила, что они начнут забастовку в середине декабря.

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