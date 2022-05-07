"Порту" в 30-й раз стал чемпионом Португалии по футболу

"Порту" на выезде одержал победу над "Бенфикой" со счетом 1:0 в матче предпоследнего тура чемпионата Португалии по футболу и досрочно стал победителем турнира.

"Порту" на выезде одержал победу над "Бенфикой" со счетом 1:0 в матче предпоследнего тура чемпионата Португалии по футболу и досрочно стал победителем турнира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в субботу.

Мяч на шестой добавленной ко второму тайму минуте забил Зайду Сануси.

"Порту" набрал 86 очков в 33 матчах и стал недосягаемым для обеспечившего себе вторую строчку лиссабонского "Спортинга", в активе которого 79 очков после 32 игр. "Бенфика" с 72 очками гарантировала себе третье место. "Порту" и "Спортинг" сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона, "Бенфика" выступит в квалификации самого престижного клубного турнира Европы.

Отметим, что "Порту" в 30-й раз стал чемпионом Португалии. Рекордсменом по количеству титулов является "Бенфика" - 37.

Напомним, что в финале Кубка Португалии "Порту" 22 мая сыграет с "Тонделой", за который выступает Ренат Дадашов.