"Порту" установил новый клубный рекорд по количеству побед подряд

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ В матче группового этапа Кубка португальской лиги "Порту" обыграл "Белененсеш" со счётом 2:1 и установил новый клубный рекорд по количеству побед подряд.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу клуба в Twitter, эта победа стала для возглавляемой Сержиу Консейсау команды "Порту" 16-ой подряд.

Отметим, что "Порту" занимает первое место в турнирной таблице после 14 туров, набрав 36 очков.