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    "Порту" установил новый клубный рекорд по количеству побед подряд

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ В матче группового этапа Кубка португальской лиги "Порту" обыграл "Белененсеш" со счётом 2:1 и установил новый клубный рекорд по количеству побед подряд.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу клуба в Twitter, эта победа стала для возглавляемой Сержиу Консейсау команды "Порту" 16-ой подряд. 

    Отметим, что "Порту" занимает первое место в турнирной таблице после 14 туров, набрав 36 очков. 

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