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"Порту" победил "Бенфику" и возглавил таблицу чемпионата Португалии

"Порту" победил "Бенфику" и возглавил таблицу чемпионата Португалии "Порту" дома переиграл лиссабонскую "Бенфику" в матче 16-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Футбол
31 декабря 2021 г. 04:58
Порту победил Бенфику и возглавил таблицу чемпионата Португалии

"Порту" дома переиграл лиссабонскую "Бенфику" в матче 16-го тура чемпионата Португалии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Фабиу Виейра (34-я минута), Пепе (37) и Мехди Тареми (68). У гостей мяч забил Роман Яремчук (46). На 49-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Бенфики" Андре Алмейда.

"Порту" набрал 44 очка и возглавил турнирную таблицу. Команда еще ни разу не проиграла в этом сезоне в чемпионате Португалии, а ее победная серия составляет 11 матчей. "Бенфика" с 37 баллами располагается на третьей строчке.

В следующем туре "Порту" 8 января на выезде сыграет с "Эшторилом", а "Бенфика" на следующий день примет "Пасуш де Феррейра".

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