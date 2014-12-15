​Роберту Просинечки понравилась игра двух футболистов на матче "Нефтчи"-"Сумгайыт"

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер национальной сборной Азербайджана Роберт Просинечки следил за прошедшими в рамках XVI тура Topaz Премьер-лиги играми между командами "Баку" - "Хазар-Лянкяран" и "Нефтчи" - "Сумгайыт".

Как сообщает Report, своими впечатлениями хорватский специалист поделился в интервью сайту affa.az.

Р.Просинечки выразил огорчение небольшим количеством болельщиков на обеих встречах: "Надеюсь, что на очередных играх болельщиков будет намного больше".

По словам главного тренера, вторая игра была более интересной. Он также выразил недовольство игрой "Хазар-Лянкяран" против команды "Баку": "На предыдущих играх "Хазар-Лянкяран"продемонстрировал хорошую игру. И на этот раз я ждал от этой команды интересной встречи. В составе "Баку" много молодых игроков. Они стараются изо всех сил. Поэтому могут быть довольны".

Что же касается игры "Нефтчи" - "Сумгайыт", Просинечки сказал, что матч в "Bakcell Arena" был более интересным. Он выразил удовлетворенность игрой двух футболистов: "На обеих играх я смог увидеть что-то хорошее. Не хочу называть имен. На матче "Нефтчи" - "Сумгайыт" мне запомнилась игра двух футболистов. Они представляют для нас важное значение, они молоды и в хорошей форме".