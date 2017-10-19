Помощник президента: То, что происходит в политике, повторяется и в спорте

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "То, что происходит в политике, повторяется и в спорте"

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики - заведующий отделом Новруз Мамедов, комментируя предвзятое решение французского судьи во вчерашнем матче между клубами "Атлетико Мадрид" - "Карабах" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА.

"Не думал, что до такой степени. И в спорте азербайджанскую команду – ФК "Карабах" притеснили и несколько раз открыто наказали. А на пенальти и другие нарушения соперника закрыли глаза. То, что происходит в политике, повторяется и в спорте", - добавил помощник президента.

Отметим, что на проведенной вчера встрече, французский арбитр Рудди Буке (Ruddy Buquet) закрыл глаза на грубость в отношении футболиста "Карабаха" Дино Ндлову на 75-минуте игры в штрафной площадке "Атлетико", и вместо того, чтобы назначить пенальти, показал члену агдамской команды вторую желтую карточку и удалил с поля.