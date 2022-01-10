Помощник Хосепа Гвардиолы может возглавить "Галатасарай"

Помощник главного тренера английского "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Доменек Торрен может возглавить турецкий "Галатасарай".
Как передает Report со ссылкой на NTV Spor, стамбульский представитель связался с 60-летним испанским специалистом.
Первым кандидатом на пост главного тренера стамбульского клуба является Окан Бурук, однако в руководстве клуба существуют разногласия относительно его кандидатуры.
Есть вероятность, что до конца сезона в клуб будет назначен временный главный тренер.
Сегодня клуб распрощался с главным тренером Фатихом Теримом.