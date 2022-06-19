Полузащитник «Реала» может продолжить карьеру в «Ливерпуле»

Клуб Английской премьер-лиги «Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Марко Асенсио.
Руководство клуба-финалиста Лиги чемпионов уже контактировало с окружением 26-летнего испанца.
По сообщению источника, мерсисайдцы уже связывались с представителями игрока. Английский клуб рассматривает Асенсио в качестве замены форварду Садио Мане, который близок к уходу из «Ливерпуля». Сам испанец хочет перейти в тот клуб, где ему гарантируют постоянное игровое время.
Нынешний контракт Асенсио истекает летом 2023 года. По информации СМИ, предложенные «Реалом» условия не устраивают полузащитника, и следующим летом он может покинуть мадридский клуб на правах свободного агента.