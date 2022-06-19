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Полузащитник «Реала» может продолжить карьеру в «Ливерпуле»

Полузащитник «Реала» может продолжить карьеру в «Ливерпуле» Клуб Английской премьер-лиги «Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Марко Асенсио.
Футбол
19 июня 2022 г. 05:54
Полузащитник «Реала» может продолжить карьеру в «Ливерпуле»

Клуб Английской премьер-лиги «Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Марко Асенсио.

Как передает Report, об этом информирует AS.

Руководство клуба-финалиста Лиги чемпионов уже контактировало с окружением 26-летнего испанца.

По сообщению источника, мерсисайдцы уже связывались с представителями игрока. Английский клуб рассматривает Асенсио в качестве замены форварду Садио Мане, который близок к уходу из «Ливерпуля». Сам испанец хочет перейти в тот клуб, где ему гарантируют постоянное игровое время.

Нынешний контракт Асенсио истекает летом 2023 года. По информации СМИ, предложенные «Реалом» условия не устраивают полузащитника, и следующим летом он может покинуть мадридский клуб на правах свободного агента.

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Версия на азербайджанском языке "Real Madrid"in yarımmüdafiəçisi "Liverpul"a keçə bilər

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