Полузащитник "Нефтчи": Я задавал Бордину вопрос, но не получал ответа

"Игра с "Карабахом" в прошлом туре была очень сложной. Матч завершился без голов, и мы завоевали одно очко. Думаю, это хороший результат, хотя победа была для нас важнее".

Этими мыслями с Report поделился футболист "Нефтчи" Рахман Гаджиев. 27-летний полузащитник коснулся и предстоящей игры с "Кяпяз" в рамках XVII Премьер-лиги Азербайджана. Гаджиев назвал соперника хорошей командой. Но выразил уверенность в победе "Нефтчи".

Футболист отметил, что после прихода в команду нового главного тренера Физули Мамедова произошел ряд изменений. Гаджиев отметил, что не знает причины, по которой бывший главный тренер команды Роберто Бордин давал ему мало шансов: "Во время Бордина я мало был на поле и не знал причины этого. Это было его решение, и я относился к нему с уважением. Порой я задал вопрос, но не получал ответа".

Отметим, что встреча между "Нефтчи" и "Кешля" состоится 16 февраля на Bakcell Arena и начнется в 19:00.