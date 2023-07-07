Полузащитник "Нефтчи": Аршавин - лучший российский игрок

Полузащитник бакинского "Нефтчи" Кенни Сайеф назвал лучшего российского футболиста в истории.

Полузащитник бакинского "Нефтчи" Кенни Сайеф назвал лучшего российского футболиста в истории.

Как передает Report, об этом он сказал в комментарии для "СЭ".

"Конечно же, я знаю Аршавина. Он - топ! Великий! Если вы назовете имена известных российских игроков, то я точно буду их знать. Аршавин - лучший российский игрок? Для меня это точно так. Он играл в топовых командах и добился высоких результатов!", - сказал Сайеф.

В составе «Зенита» Андрей Аршавин стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. С 2009 по 2013 год российский футболист выступал за "Арсенал». За лондонский клуб он провел 144 матча, отметился 31 голом и 46 результативными передачами.