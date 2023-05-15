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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" выбыл до конца сезона из-за травмы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" выбыл до конца сезона из-за травмы Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Марсель Забитцер выбыл до конца сезона из-за травмы мениска.
Футбол
15 мая 2023 г. 22:46
Полузащитник Манчестер Юнайтед выбыл до конца сезона из-за травмы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Марсель Забитцер выбыл до конца сезона из-за травмы мениска.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter, ссылаясь на официальное заявление клуба.

Забитцер выступает за "Манчестер Юнайтед" на правах аренды. Во второй половине сезона на счету полузащитника 17 матчей в составе "красных дьяволов" во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Контракт игрока с "Баварией" рассчитан до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt – € 20 млн.

По информации источника, манкунианцы пока не приняли никакого решения относительно будущего австрийца. Переговоры с "Баварией" состоятся в ближайшие недели.

Сообщается, что сам Забитцер заинтересован в продолжении сотрудничества с "красными дьяволами".

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted"in futbolçusu üçün mövsüm başa çatıb

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