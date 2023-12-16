Полузащитник "Манчестер Юнайтед" переходит в немецкий клуб

Нидерландский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек отправится в аренду в немецкий "Айнтрахт" до завершения сезона-2023/2024.

Нидерландский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек отправится в аренду в немецкий "Айнтрахт" до завершения сезона-2023/2024.

Как передает Report , об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, клубы достигли устного соглашения. Срок аренды будет рассчитан до июня 2024 года с возможностью выкупа за € 15 млн, включая бонусы. Выкуп не носит обязательный характер. Кроме этого, "Айнтрахт" также оплатит саму аренду.

Среди претендентов на приобретение игрока также назывались испанские "Барселона" и "Жирона".

В текущем сезоне 26-летний Донни ван де Бек принял участие в двух матчах "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Полузащитник не отметился результативными действиями.