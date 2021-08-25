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Полузащитник "Маккаби": Игра с "Нефтчи" очень важна для нас

Полузащитник "Маккаби": Игра с "Нефтчи" очень важна для нас У "Маккаби" (Хайфа) есть хорошие шансы, чтобы улучшить позиции в группе
Футбол
25 августа 2021 г. 20:19
Полузащитник Маккаби: Игра с Нефтчи очень важна для нас

У "Маккаби" (Хайфа) есть хорошие шансы, чтобы улучшить позиции в группе.

Как передает Report, об этом сказал полузащитник израильского клуба Богдан Планич на пресс-конференции в преддверии ответного матча против "Нефтчи" в рамках плей-оффа Лиги конференций УЕФА.

По его словам, "Маккаби" смог хорошо себя проявить в первом тайме матча в Баку, который состоялся 19 августа. Футболист подчеркнул, что игра с "Нефтчи" очень важна для клуба.

"Надеюсь, что в ответном матче мы сможем показать уверенную игру и этого будет достаточно для победы", - сказал он.

29-летний футболист отметил, что клуб долгие годы не играл на Еврокубках и матч против "черно-белых", по его мнению, может стать хорошей возможностью прервать эту полосу невезения.

"У нас хороший коллектив. Мы вновь можем написать историю", - подчеркнул Б.Планич, добавив, что игроки очень хотят вернуться на международную арену.

Ответный матч пройдет 26 августа в 21:00 (по бакинскому времени) на стадионе "Самми Офер" в Хайфе. Предыдущая игра между командами завершилась ничьей (3:3).

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Версия на азербайджанском языке "Makkabi"nin müdafiəçisi: "Neftçi" ilə oyun bizim üçün çox vacibdir"

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